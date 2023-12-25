البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدورس الثاني بمقر كنيسة القديس نيقلاوس بمنطقة الحمزاوى.

وقال البابا تواضروس الثانى - خلال اللقاء - إن ميلاد المسيح يوم فرح تفرح له الكنيسة ويزداد الفرح بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس والتى تعكس المحبة التى نتبادلها معا، لافتا إلى أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكس فى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين فالمسيح قال "إذا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات" فلذلك نسير على طريق الملكوت ووجود الأطفال تعبير على أن الله ما زال يحب العالم، فيخلق كل يوم كثيرين فالمسيح جاء طفلا من أجل أن يقدم الخلاص.

وأضاف البابا تواضروس أن الحروب والصراعات فى فلسطين نتأثر بها كثيرا من أجل كل الضحايا والمصابين فما ذنبهم وماذا صنعوا من أجل كل هذه الدماء فكما يصرخ دم أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس فأطفال اليوم يصرخون أيضا، موضحا أن ما نراه هو ما فعلته الخطية فى الإنسان والتى جعل قلبه مظلما، وعند مجئ المسيح تجدد الرجاء فى الحياة الأفضل.

وقدم قداسة البابا خالص المحبة والتهنئة بالعيد لبطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس، متمنيا له وافر الصحة والمحبة.