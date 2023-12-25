وزيرة التضامن: أتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا.. وأناشد السائقين بالتروِّي على الطريق

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، والذي وقع مساء اليوم الإثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة.

وشددت على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع؛ لتقديم أوجه الرعاية.

وناشدت القباج السائقين بتروي السلامة على الطريق والتعامل بحرص خاصة في ظل الشبورة المائية في فصل الشتاء لمنع وقوع وتكرار مثل تلك الحوادث على الطرق.

وجارٍ المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بقنا وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.