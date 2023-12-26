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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 إجراءات للكهرباء لتقليل الفقد الفني في الشبكات

صدى البلد

 تبذل الشركة المصرية لنقل الكهرباء جهوداً كبيرة لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى.

 

 حيث  بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3,41%) مقارنة بـ (3,66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود .

    ومن الإجراءات التي اتخذتها الشركة والتي ساهمت في انخفاض نسبة الفقد في الشبكة عن العام السابق مايلى:

1-     تحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية من خلال التوزيع الأمثل للقدرات غير الفعالة بالشبكة

2-   قيام المركز القومى للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج

3-    الاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات

4-    تحسين مستويات الجهود لتقليل الفقد في الشبكة

5-     الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف

6-     إعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات لتكون الأحمال متوازنة على المحولات ورفع مستوى التحميل في المحطات ذات نسبة التحميل الأقل ،

7-    قيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

 

 وفيما  يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية، تم الآتى ..

-     توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.

-    استخدام اطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

-    التوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد  .

-    التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

-    تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

-    قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة

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