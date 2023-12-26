وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يسلمون 170 عقدا للمزارعين والصيادين

سلم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق “سهل الحسينية، وسهل الطينة، ومثلث الخير”، البالغ عددها 170 عقدا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفاءً للوعد، وذلك بحضور قيادات وزارتي والزراعة والتنمية المحلية والمحافظة وحشد كبير من أهالي سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير.

وخلال كلمته، جدد السيد القصير، وزير الزراعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة المواطنين في قيادة البلاد خلال هذه الفترة المهمة من تاريخ الوطن.

وزير الزراعة قدم التهنئة أيضا إلى شعب بورسعيد بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وقال القصير إن محافظة بورسعيد أصبحت زراعية، وهذا كان حلما وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية، حيث يتم حاليا زراعة جميع المحاصيل الاستراتيجية في بورسعيد، كما يوجد فيها واحد من أهم المفارخ السمكية على مستوى الجمهورية بعد مفرخ الإسكندرية، كما يوجد بها مزارع للإنتاج الحيواني والسمكى ومجازر، وكل هذا يحقق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الغذاء، بل وأصبحت تسهم كذلك في الناتج القومي بنسبة كبيرة.

وحول تقنين الأراضي، قال القصير إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم والخدمات للمواطنين، ومنها تقنين الأراضي حتى يكون المزراع في أمان وكذلك المستثمر، ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه واستخدام الأدوات الحديثة في الزراعة وتحقيق تنمية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشته، كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي.

وفي نهاية كلمته، وجه القصير الشكر لكل من ساهم في إنهاء إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالينا في بورسعيد، متمنيا للمنتفعين الخير ولشعب مصر العظيم التقدم والرخاء.

وخلال كلمته، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التهنئة إلى الرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنيا له خلال الفترة القادمة مزيدا من التنمية والرخاء والتقدم.

كما توجه بالتهنئة لشعب بورسعيد بمناسبة العيد القومي للباسلة.

وأشاد اللواء هشام ٱمنة بمجهودات اللواء عادل الغضبان والأجهزة التنفيذية على أرض بورسعيد، قائلا: “نلمس التغيير على أرض الواقع ببورسعيد خلال الزيارات الميدانية”.

ولفتا إلى أن زيارة اليوم تستهدف متابعة حجم المشروعات التنموية على أرض الواقع، منوها إلى أن الخطة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد تضاعفت عن الأعوام السابقة.

وأعرب عن فخره بمدى جودة وأفكار المشروعات المقدمة بمحافظة بورسعيد، والتي تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطنين في المقام الأول و الارتقاء بجودة الحياة.

كما تطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن المشروعات الصناعية ببورسعيد، قائلا: “إننا نفخر بحجم الإنجاز الذي حدث في قطاع الصناعة ببورسعيد والذي يأتي بالتوازي مع التنمية في جميع الاتجاهات”.

كما توجه بالشكر لوزير الزراعة، على التعاون المستمر مع جميع محافظات الجمهورية للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تستهدفه الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وفائه بالوعد وتمليك الأراضي لمواطني ومزارعي سهل الطينة.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الدعم والتسيرات للمزارعين بمنطقة سهل الطينة، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وهنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مواطني بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما توجه بالتهنئة للمزارعين قائلا إن اليوم بمثابة عيد للمواطنين بمنطقة سهل الطينة، نتيجة تسليمهم العقود المؤمنة، والتي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود من الاستفادة بالخدمات المتعددة، ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، خاصة البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة شبه جزيرة سيناء.

وقال إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مجتمع عمراني متكامل يهدف لتوفير حياة كريمة لقاطني منطقة المثلث، مؤكدا أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم جميع أنحاء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد.

وأضاف أنه جار تحويل 5 آلاف فدان بسهل الحسينية من استزراع سمكي لاستزراع نباتي.

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بأعمال تطوير منطقة سهل الحسينية، وسيتم إنشاء مجمع تنموي متكامل الخدمات في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ بورسعيد للنقلة النوعية التي سوف تشهدها منطقتا المثلث وسهل الحسينية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لقاطني مناطق جنوب بورسعيد، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا لتطوير أرض المثلث واقامة المشروعات القومية بها، والتي تنعكس على تحسين جودة الحياة بهده المناطق.

كما تم استعراض فيلم تسجيلي حول الأعمال التنموية بمناطق سهل الطينة وسهل الحسينية ومثلث الخير.

جدير بالذكر أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية.

إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.