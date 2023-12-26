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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء: 20 فرعية تؤيد النقابة العامة في رفضها قانون المنشآت الخاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس نقابة الأطباء عصر الثلاثاء، اجتماعا بدار الحكمة مع ممثلي 20 نقابة فرعية؛ وذلك لمناقشة أوجه الاعتراضات على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذي أعدته وزارة الصحة والسكان.

وبدأ الاجتماع بترحيب من نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، بالحاضرين، حيث تم استعراض المواد الخلافية وأوجه الاعتراضات والمقترحات البديلة.

وتم خلال الاجتماع نفي صحة ما صرح به مسئول بوزارة الصحة بشأن مشاركة نقابة الأطباء في مناقشات مشروع القانون بمجلسيها الحالي والسابق، وأن النقابة لم تكن على علم بهذا القانون، ولم يتم دعوتها إطلاقا في أي مرحلة من مراحل إعداد القانون.

وانتهى الرأي الى وجود قصور شديد في بعض مواد مشروع القانون وتشكيل لجنة لصياغة وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة التي أوصى بها الحضور.

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