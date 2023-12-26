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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دراسة: الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية

صدى البلد

أفادت دراسة حديثة، بأن الشركات معرضة بشكل متزايد لخطر الحوادث السيبرانية بسبب لجوء بعض موظفيها إلى استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرّح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات، وسط التوجه المتزايد نحو توزيع القوى العاملة جغرافياً. 

ووفق بحث أجرته شركة كاسبرسكي، فإن 78% من الشركات تعرضت في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لحوادث سيبرانية في العامين الماضيين، وكان 10% منها بسبب استخدام منتجات تكنولوجية غير مصرح بها.

وأظهرت دراسة حديثة، أنه خلال العامين الماضيين، عانت 11% من الشركات عالمياً من حوادث سيبرانية بسبب استخدام الموظفين لمنتجات تكنولوجية غير مصرح بها دون علم أقسام تكنولوجيا المعلومات في تلك الشركات.

يمكن أن تتنوع عواقب استخدام التكنولوجيا غير المصرح بها من حيث مستوى الخطورة، ولكن خطورتها دائماً موجودة، سواء كان ذلك تسرّباً لبيانات سرية أو ضرراً ملموساً على الشركات.

ما هي تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها؟

تعد تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها جزءاً من البنية التحتية التقنية للشركة لكنها تقع خارج مجال سيطرة أقسام تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات، ومنها التطبيقات، والأجهزة، والخدمات السحابية العامة، وما إلى ذلك، ولكن لا يتم استخدامها ضمن سياسات أمن المعلومات في الشركة.

يمكن أن يؤدي نشر وتشغيل تكنولوجيا المعلومات غير المصرح بها إلى تبعات سلبية خطيرة على الشركات. 

وعثرت دراسة كاسبرسكي على العديد من الحالات التي كشفت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات كانت الأكثر تضرراً، حيث تعرضت لنسبة 16% من جميع الحوادث السيبرانية الناتجة عن الاستخدام غير المصرح به لتكنولوجيا المعلومات في عامي 2022 و2023.

وكانت القطاعات الأخرى المتضررة من المشكلة هي البنية التحتية الحيوية ومؤسسات النقل والخدمات اللوجستية، التي شهدت 13% من جميع تلك الحوادث السيبرانية.

 

 

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