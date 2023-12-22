اخبار مصر| شتاء 2024 يستمر 89 يوما.. سيول وأمطار غزيرة ودرجات حرارة متقلبة

اخبار مصر … توقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يكون فصل الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير – مارس)... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

سيول وظواهر أكبر من النينو| كيف يكون الشتاء في 2024 على مصر؟

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن غدا الجمعة 22/ 12/ 2023 هو اليوم الأول في فصل الشتاء رسمياً وفلكياً في مصر، واليوم الخميس هو الأخير في خريف هذا العام.

استمرار مسيرة التعاون| رئيس أوزبكستان يهنئ السيسي على فوزه بولاية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، الذي هنأ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً استمرار مسيرة التعاون بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام الأخيرة.

الرئيس السيسي يستعرض مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر باستثمارات 26 مليار دولار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه من المتوقع ان يتميز شتاء بعدد من الظواهر الطبيعية المختلفة.

مدبولي يلتقي مستثمري التعليم لزيادة فرص الشراكة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مستثمرى التعليم قبل الجامعى والجامعى لزيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص وعرض الفرص المتاحة.

الحكومة: 26 جامعة جاهزة للاستثمار مع القطاع الخاص.. والمستثمرون: مستعدون للشراكة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد انخفاض أسعاره.. ما الفرق بين البصل المقور والفتيل؟

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن بداية طرح البصل المقور في الأسواق هو أول محطة في حلحلة أزمة ارتفاع أسعار البصل، لافتا إلى أن بداية انخفاض درجات الحرارة ودخول شهر يناير سيؤدي لصعوبة عمليات تخزين البصل وبالتالي سيطرح المخزنون ما لديهم في الأسواق ما يؤدي لانخفاض أسعار البصل.

مدبولي يستعرض مقترح شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات التحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح مقدم من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ليو أي مين، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا أفريقيا وشركة تيدا مصر للاستثمار، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية

أبو العينين: القيادة المصرية الحكيمة وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني|صور

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أحد أهم مكاسب الحرب على غزة منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، أنها وضعت القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، وخلقت رأي عام دولي مؤيد للحق الفلسطيني وخاصة بين أوساط الشباب وأحيت القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية بعدما راهنت إسرائيل أنه بالإمكان أن تتناسها الشعوب العربية .

أبو العينين: الانتخابات الرئاسية برهنت للعالم أجمع موقف شعب متحد يقف خلف قيادته وجيشه

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما شهدته مصر قبل أيام من انتخابات رئاسية في مشهد عظيم كان عرسا ديمقراطيا بامتياز وقف ملايين الشعب المصري لممارسة حقه الدستوري في ملحمة وطنية تاريخية بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدا أنها لم تكن انتخابات فحسب بل برهنت للعالم أجمع عن موقف شعب متحد يقف خلف قيادته وجيشه، ورسالة واضحة و تفويض رسمي للقيادة السياسية الحكيمة للوقوف في وجه كل الاستفزازات والمخططات التي تحاك لنا من العالم.

أبو العينين يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي موسع لعلماء العالم الإسلامي

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى عقد مؤتمرعالمي موسع يجمع علماء العالم الإسلامي في شتى علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم صناعات المستقبل وانشاء مراكز بحثية وكليات متخصصة تواكب التطور الحديث .

معابد الكرنك تشهد ظاهرة تعامد الشمس.. وتوافد الزوار لرصد الظاهرة الفريدة

شهدت معابد الكرنك صباح اليوم ظاهرة تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد أمون رع، والذي يوافق 21 ديسمبر من كل عام وهو بداية فصل الشتاء رسميا.

تطوير البيئة في مصر.. إعادة هيكلة القطاع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.