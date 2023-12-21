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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين: الانتخابات الرئاسية برهنت للعالم أجمع موقف شعب متحد يقف خلف قيادته وجيشه

صدى البلد

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن ما شهدته مصر قبل أيام من انتخابات رئاسية في مشهد عظيم كان عرسا ديمقراطيا بامتياز  وقف ملايين الشعب المصري لممارسة حقه الدستوري في ملحمة وطنية تاريخية بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكدا أنها لم تكن انتخابات فحسب بل برهنت للعالم أجمع عن موقف شعب  متحد يقف خلف قيادته وجيشه، ورسالة واضحة و تفويض رسمي للقيادة السياسية الحكيمة للوقوف في وجه كل الاستفزازات والمخططات التي تحاك لنا من العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل المقام على شرف الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، أمس الأربعاء، وبحضور لفيف كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.

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وأكد أبو العينين، أن مصر منارة العلم وقبلة العلماء بلد الأزهر الشريف كانت ولازالت خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية، من عين جالوت وحطين وحتى السادس من أكتوبر 1973 ، وستظل مصر الدرع الحامي للعروبة والإسلام.

 

وأشاد أبو العينين، بما تشهده الجامعات الإسلامية من نبوع علمي وثقافي التي تجمع بين علوم الشريعة  السمحاء والعلوم التطبيقية الحديثة والتكنولوجيا وصناعات المستقبل وعلى رأسهم خريجي الأزهر الشريف الذين يتمتعون بكل المهارات الحديثة.

 

ودعا وكيل مجلس النواب،  إلى ضرورة وجود خطة ومنهج  مدروس لزيادة الاستفادة الممكنة من العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي بدوره ينعكس ايجابا ليس فقط على اقتصادات الدول الإسلامية بل يخدم الدعوة الإسلامية والشريعة بالطرق والأساليب الحديثة.

النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب مصر انتخابات رئاسية

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