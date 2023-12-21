«أبو العينين»: معركة بناء الوعي ومواجهة الأكاذيب لا تنفصل عن صمود الفلسطينيين|صور

رؤساء الجامعات الإسلامية عليهم دور كبير

أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مهما بلغت الصعاب والجرائم الإسرائيلية، مؤكدًا أنها الرد على جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مُعتبره حقًا مشروعًا في وجه الإرهاب الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل المقام على شرف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الأربعاء، وبحضور لفيف كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.

وأكد أبو العينين على الدور الهام لرؤساء الجامعات الإسلامية في إحياء الوعي بالقضية الفلسطينية، داعيًا في الوقت ذاته، إلى ضرورة التواصل بين الجامعات الإسلامية وجامعات العالم لشرح القضية الفلسطينية والمعاناة التاريخية التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه.

واستنكر أبو العينين بشدة موقف الكونجرس المخزي بفتح استجواب لعدد من رؤساء الجامعات الأمريكية خلال جلسة استماع استغرقت 4 ساعات جراء سماحهم للطلاب بمظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مُعتبرا الكونجرس أن هذه المظاهرات جريمة ومعاداة للسامية يجب التصدي لها، مما أجبر رؤساء هذه الجامعات على الاستقالة.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن معركة بناء الوعي ومواجهة الأكاذيب والادعاءات المضللة لاتقل عن معركة الصمود التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة والضفة الغربية.