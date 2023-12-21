«أبوالعينين» يدعو لمواصلة الضغط سياسيًا وإعلاميًا لوقف إطلاق النار في غزة |صور

العالمان العربي والإسلامي يمران بظروف دقيقة وخطر محدق

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالمين العربي والإسلامي يمران بظروف دقيقة وخطر محدق وصراع حضاري محتدم تسعى به جماعات وكيانات لطمس الهوية الإسلامية ومحو القومية العربية واستغلال ظروف سياسية واقتصادية ومناخية لبث الفتن من خلال مخططات خبيثة لا ننخدع لها مُستمسكين بهويتنا الإسلامية التي تتطلب من الجميع وحدة الصف والكلمة والموقف لما تواجهه منطقتنا من تحديات وجودية.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل المقام على شرف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الأربعاء، بحضور لفيف كبير من الشخصيات الدينية و السياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية .

وفي مستهل كلمته، أعرب "أبو العينين"، عن شكره وتقديره للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ولجميع السيدات والسادة الحضور من مختلف البلدان العربية مرحبًا بهم بأرض الكنانة مصر مهد الحضارات وقلب العروبة النابض ودرة العالم الإسلامي وحافظة علومه وأزهره الشريف، بفضل علمائه سدنة الشريعة السمحاء والدين القويم، الذين يحملون لواء التنوير والتثقيف، فهم ورثة الانبياء وصوت الحق والحقيقة التي لا تتبدد.

وبشأن الأوضاع الجارية في غزة، أوضح " أبو العينين"، أن ما يحدث في غزة من انتهاكات صارخة وسافرة وقتـل ممنهج للمدنيين بوحشية ودم بارد وسياسات للتهجير والتجويع القسري للشعب الفلسطيني والتي تتنافي مع كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كونها جرائم حرب والتي تمارس على مرأى ومسمع الجميع بات جليًا أمام العالم، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي حيال الأوضاع الجارية في غزة وغض البصر عنها والتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين والتي تدفع بإشعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن هذه الأوضاع كشفت للعالم عن حقيقة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بل وفرضت على إسرائيل نوعًا من العزلة، داعيا إلى مواصلة الضغط سياسيًا وإعلاميًا وشعبيًا من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفتح أفق جديدة للسلام وإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.