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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه يجب العمل باستراتيجية جديدة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج يتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة لاستقطاب الاستثمارات. 

 

مدبولي: برنامج الطروحات هدفه تعظيم الاستفادة من موارد الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات، هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع العمل على رفع كفاءة الشركات.

 

أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميلشيات إخوانية بسبب حبه لمصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة من خلال ميليشيات السوشيال ميديا، وشنوا حملة قوية على اللاعب، "صلاح ابن مصر، ويمثل بلده وبيحب بلده جدا، والكل مع محمد صلاح ما عدا اللجان الإخوانية الإرهابية". 

 

الحكومة: ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء.. وأزمة السكر توشك على الحل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ضبط الأسواق أولوية لدى رئيس الوزراء، فهو يتابع ما يحدث يوميا، خاصة فيما يتعلق بأزمة السكر، مشيرا إلى وجود أمل كبير في حل أزمة السكر؛ في ضوء الضخ المستمر من قبل وزارة التموين في الفترة الراهنة. 

 

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي ملك كل مواطن مصري|فيديو
قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن رفع الكفائة التشغيلية للفنادق يشكل جزء كبير من الإستثمارات، مؤكدة أن رفع كفاءة الفنادق سيؤدي إلى دفعة كبيرة للسياحة في مصر، من خلال إجتذاب شريحة سياحية أكبر، تستطيع الإنفاق بشكل أفضل.

 

100 دولار في ساعتين.. مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن سعر الذهب
عقب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على الارتفاع الجنوني في سعر الذهب في الوقت الحالي قائلا إن ارتفاع سعر الذهب جاء بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأن الفائدة قد تتناقص في الـ 3 أشهر المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب 100 دولار في ساعتين فقط، وهو ما انعكس بقوة على السوق المحلي.  

 

اتحاد حماية المستهلك يطالب تحديد أسعار 10 سلع أساسية
طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، ضرورة تحديد أسعار 10 سلع أساسية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر قوة.

 

المدير الإقليمي لـ"الصحة العالمية": الوضع في قطاع غزة أصبح مرعبا
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظومة الصحية في غزة أوشكت على الانهيار بالكامل وكل الكلمات استهلكت لوصف الوضع المرعب بالقطاع.

 

6 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم
 أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، دخول 6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء.

 

الناطق باسم الأونروا: هذا العام الأكثر دموية في الضفة الغربية
قال كاظم أبو خلف الناطق باسم الأونروا في الضفة الغربية، إن هذا العام يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر عدد الضحايا في الضفة خلال العام الماضي بأكمله.

النائب محمد أبو العينين أسعار الطاقة رئيس مجلس الوزراء أحمد موسى محمد صلاح

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أخبار التوك شو|محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات.. أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميليشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

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