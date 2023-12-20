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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: محمد صلاح يتعرض لهجمات من ميلشيات إخوانية بسبب حبه لمصر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة من خلال ميليشيات السوشيال ميديا، وشنوا حملة قوية على اللاعب، "صلاح ابن مصر، ويمثل بلده وبيحب بلده جدا، والكل مع محمد صلاح ما عدا اللجان الإخوانية الإرهابية". 

أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن لجان الإخوان الإرهابية تكره محمد صلاح لأنه يحب بلده، إذ أن محمد صلاح واحد من القلائل الذين تبرعوا بملايين من أجل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري. 

وتابع أحمد موسى، أن محمد صلاح يعلم الدور الاجتماعي الموضوع عليه، ويقدم الكثير دون أن يفصح عن ذلك، "لجان الإخوان مش عاوزاه يحتفل، انت مالك وماله، هو كبير محدش واصي عليه، وعارف هو بيعمل إيه، انتم فاكرينه سياسي، محمد صلاح مش سياسي، ده نجم عالمي محب لبلده". 

وناشد أحمد موسى المواطنين بضرورة دعم محمد صلاح في مواجهة الحملات الإخوانية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المصريين بالكامل يدعمون محمد صلاح، فهو فخر لمصر وللعرب، "ده بيروح أي مكان الدنيا بتتقلب، مفيش غير محمد صلاح 1 بس". 

أحمد موسى محمد صلاح ميليشيات السوشيال ميديا برنامج على مسئوليتي الشعب الفلسطيني

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