أحمد موسى يكشف شرطا مهما في صفقة الفنادق مع مجموعة طلعت مصطفى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أحد شروط صفقة اليوم بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى، أن يكون التمويل الدولاري من الخارج وليس من الداخل، وهو أمر مهم للغاية، ويساعد الدولة المصرية في ضوء الأزمة في الدولار، ولذلك مصر اشترطت أن يكون التمويل من الخارج وليس الداخل.

برنامج الطروحات

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن صفقة اليوم من برنامج الطروحات بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى، جاءت لإدارة عدد من الفنادق، وهو ما سيساعد كثيرا في تشغيل الفنادق، وتوفير فرص عمل، وزيادة القيمة السوقية لتلك الأصول بشكل قوي.

وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى، لديها ذراع سياحية، وتدخل في شراكة مع صندوق مصر السيادي في تلك الفنادق التاريخية المهمة.

وأوضح أن رئيس الوزراء تحدث كثيرا عن أهمية الصفقة، والتوقيع، وما تقوم به الدولة المصرية في مشروعات وبرنامج الطروحات.