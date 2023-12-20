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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"مشوفتش رئيس وزراء كده".. أحمد موسى يشيد بمصطفى مدبولي لتنفيذه برنامج الطروحات

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعمله الجاد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات بقوة في الفترة الراهنة، وتنفيذ صفقة اليوم مع مجموعة طلعت مصطفى. 

حديث عن برنامج الطروحات 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن تصريحات مجموعة طلعت مصطفى أن رئيس الوزراء مهتم ويعمل بقوة وبجد من أجل تنفيذ برنامج الطروحات، "قالك في التصريحات مشوفتش رئيس وزراء كده، وبيكلمني الساعة 1 بالليل". 

وتابع أن البعض متناقض في تصريحاته بشكل كبير إذ أن الفنادق التاريخية التي تحتاج لتمويل والدولة غير قادرة على تشغيلها، يطالب البعض ببيعها، وحينما تدخل الحكومة القطاع الخاص، يتم الحديث أن الدولة تبيع ممتلكاتها، "انتم عاوزين إيه يا جماعة". 

واستكمل أن القطاع الخاص أجدر في إدارة تلك الفنادق بشكل قوي مع ضخ أموال قوية للدولة المصرية تصل لـ 880 مليون دولار، مع استغلال الفنادق في القوة العاملة والسياحة وزيادتها في مصر. 

برنامج الطروحات وثيقة ملكية الدولة مصطفى مدبولي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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