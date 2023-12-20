عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجان إخوانية.. أحمد موسى لـ محمد صلاح: لا تهتم بأي هجوم وكلنا فخورون بك

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للاعب المصري محمد صلاح، بعد تعرضه لموجه من الانتقادات والهجوم.

وكتب عبر منصة إكس: “‏رسالة لنجمنا العالمي وفخر مصر محمد صلاح : لا تنظر أبدا لهؤلاء المتربصين بك ممن تعلموا في بيوتهم السباب وسوء الأخلاق فلن تجد منهم من يعرف تعاليم الدين الحنيف . لا تغضب من اللجان الإخوانية الإرهابية التي تشن حملة كراهية  ضدك. شعب مصر معك وكلنا فخورين بك والعالم كله يفتخر بك”. 

محمد صلاح والاحتفال بالكريسماس

 أثار الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب احتفاله بالكريسماس برفقه أعضاء فريقه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل أحد مستشفيات الأطفال لاسعاد الأطفال المرضي الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس

وظهر اللاعب محمد صلاح، برفقة عدد من لاعبي ليفربول ومنهم فيرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يحتفلون بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى، وسط بعض الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس.

أحمد موسى احتفالات الكريسماس الاحتفال بالكريسماس الدولي محمد صلاح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

الحكومة تستعرض تقرير إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة

بعد مصرع ضابط.. سقوط جندي إسرائيلي في اشتباكات مع القسام

هل يجوز قطع صلاة النافلة لألحق بتكبيرة الإحرام مع الإمام.. الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ