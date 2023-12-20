لجان إخوانية.. أحمد موسى لـ محمد صلاح: لا تهتم بأي هجوم وكلنا فخورون بك

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للاعب المصري محمد صلاح، بعد تعرضه لموجه من الانتقادات والهجوم.

وكتب عبر منصة إكس: “‏رسالة لنجمنا العالمي وفخر مصر محمد صلاح : لا تنظر أبدا لهؤلاء المتربصين بك ممن تعلموا في بيوتهم السباب وسوء الأخلاق فلن تجد منهم من يعرف تعاليم الدين الحنيف . لا تغضب من اللجان الإخوانية الإرهابية التي تشن حملة كراهية ضدك. شعب مصر معك وكلنا فخورين بك والعالم كله يفتخر بك”.

محمد صلاح والاحتفال بالكريسماس

أثار الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب احتفاله بالكريسماس برفقه أعضاء فريقه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل أحد مستشفيات الأطفال لاسعاد الأطفال المرضي الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس

وظهر اللاعب محمد صلاح، برفقة عدد من لاعبي ليفربول ومنهم فيرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يحتفلون بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى، وسط بعض الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس.