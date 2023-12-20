وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي ملك كل مواطن مصري|فيديو

قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن رفع الكفائة التشغيلية للفنادق يشكل جزء كبير من الإستثمارات، مؤكدة أن رفع كفاءة الفنادق سيؤدي إلى دفعة كبيرة للسياحة في مصر، من خلال إجتذاب شريحة سياحية أكبر، تستطيع الإنفاق بشكل أفضل.

وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي دوره الأساسي هو دفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص

وأضافت هالة السعيد خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصندوق السيادي هو صندوق ملك كل مواطن مصري، و دوره الأساسي هو دفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصول مستغلة أو غير مستغلة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى، أنه متوقع تضاعف الأرباح من خلال الفنادق نتيجة رفع كفاءة تشغيل الفنادق.