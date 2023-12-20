عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التخطيط: الاستثمارت الاجنبية ارتفعت في مصر خلال العام الماضي رغم التحديات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الدولة المصرية تعمل علي تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرة الي ان برنامج الطروحات الحكومية اصبح من أولويات الحكومة المصرية ليشارك القطاع الخاص في العمل بقطاعات مختلفة.

واضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان هناك عدد من الطروحات تمت خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات مما يؤكد تنوع الاستثمارات في مصر، مشيرة الي ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت خلال العام الماضي رغم التحديات التي تواجة الاقتصاد .

واشارت الي ان الحكومة اتمت صفقة لطرح عدد من الفنادق والمشاركة مع القطاع الخاص في قطاع السياحة،
مضيفة ان الصفقة تمت بين القطاع العام والصندوق السيادي والقطاع الخاص حيث سيتم ضخ الاستثمارات من الخارج .

واكدت ان دور الصندوق السيادي هو تعظيم العائد للاصول المستغلة او غير المستغلة، مشيرة الي انه سيتم مضاعفة الارباح من خلال الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

ترشيحاتنا

تشمل 4 شركات وناقلة نفط.. الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد روسيا

زاعمًا بقدرته على منعها.. ترامب يحذر مجددًا من حرب عالمية ثالثة

هيئة الدواء تطرح نصائح لتجنب الضغوط النفسية

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لاكتتاب 7 فنادق تاريخية

مدبولي: حققنا 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ