وزيرة التخطيط: الاستثمارت الاجنبية ارتفعت في مصر خلال العام الماضي رغم التحديات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الدولة المصرية تعمل علي تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرة الي ان برنامج الطروحات الحكومية اصبح من أولويات الحكومة المصرية ليشارك القطاع الخاص في العمل بقطاعات مختلفة.

واضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان هناك عدد من الطروحات تمت خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات مما يؤكد تنوع الاستثمارات في مصر، مشيرة الي ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت خلال العام الماضي رغم التحديات التي تواجة الاقتصاد .

واشارت الي ان الحكومة اتمت صفقة لطرح عدد من الفنادق والمشاركة مع القطاع الخاص في قطاع السياحة،

مضيفة ان الصفقة تمت بين القطاع العام والصندوق السيادي والقطاع الخاص حيث سيتم ضخ الاستثمارات من الخارج .

واكدت ان دور الصندوق السيادي هو تعظيم العائد للاصول المستغلة او غير المستغلة، مشيرة الي انه سيتم مضاعفة الارباح من خلال الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص.