محمد أبو العينين: يجب العمل بقوة على الطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه يجب العمل باستراتيجية جديدة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، إذ أن انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج يتطلب اتخاذ استراتيجيات جديدة لاستقطاب الاستثمارات.

محمد أبو العينين يتحدث عن الطاقة الجديدة

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُرضت عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يجب على وزارة البترول الكشف عن استراتجيتها في التنقيب عن الغاز الطبيعي بعد تغيير أسعار البيع، ووجود استراتيجية جديدة في الاتفاقيات حول استثمارات جديدة.

وتابع، أن انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج، ينذر بأمور جديدة يجب النظر إليها، ويجب أن تكون استراتيجية مصر بشأن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تأخذ منحى جديد لتستطيع مصر استقطاب استثمارات جديدة في ضوء اتجاه العالم للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

واستكمل أنه يجب وجود استراتيجية جديدة وتسويق جديد عالمي يليق بإمكانيات مصر، في ضوء أن الأراضي الشاسعة والأماكن في الدلتا والبحر المتوسط بها طاقات كبيرة وإمكانيات كبيرة يمكن اكتشافها وتسويقها في السوق العالمي.