شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق مع صندوق مصر السيادي، من أجل العمل على تطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية في مصر.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولية تسعى للتعاون مع القطاع الخاص في عدد من المجالات.

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت على العالم كله، الا أنه كان لدينا حرص على اشراك القطاع الخاص في عدد من المشروعات.