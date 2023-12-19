بينها السكر والأرز| خفض أسعار 7 سلع غذائية بنسبة 25%.. وطرحها في 7075 منفذا| اعرف الأماكن

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرين مهمين اليوم يسلطان الضوء على جهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية في البلاد. ويتناول هذا التقرير بشكل شامل المبادرة والجهود المبذولة لتحقيقها.

جهود تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

المبادرة الاستراتيجية

في إطار تطبيق المبادرة، يتم تضمين 7 سلع غذائية استراتيجية هي: الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، ومنتجات الألبان والجبن. يتم إقامة منافذ ومعارض لتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 10% إلى 25% لصالح المواطنين.