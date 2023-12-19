عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين: التكنولوجيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ووجود نقابة للتكنولوجيين يحمي حقوقهم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
  • أبو العينين خلال الجلسة العامة:
  • مشروع قانون نقابة التكنولوجيين يجب أن يفض التشابكات بين كليات الهندسة وغيرها
  • العالم يتحدث حاليًا عن صناعات المستقبل.. وقانون نقابة التكنولوجيين تأخر 23 عاما
  • الشعب المصري بادل الرئيس السيسي الحب بالحب والوفاء بالوفاء

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التكنولوجيا واحدة من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث حاليا عن صناعات المستقبل في الاستثمار والسوق العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "أبو العينين"، إن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا "لنحو 23 عاما"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعرض لجميع المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع التكنولوجي.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “أنا مع القانون والفكر الذي يطرحه لوجود نقابة ترعى التكنولوجيين وتحافظ على حقوقهم تحت مظلة واحدة”.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تصور واضح لفض التشابكات في القانون، قائلا: “نحن أمام تخصصات متشابكة كليات الهندسة وكليات أخرى تقوم بنفس العمل الخاص بالتكنولوجيين”.

وفي ختام كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، التهنئة للشعب المصري على الملحمة التاريخية التي قدمها للعالم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه أبو العينين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق كل التقدير، قائلا: “الشعب المصري بادل الرئيس الحب بالحب والوفاء بالوفاء”.

أبو العينين مجلس النواب الجمهورية الجديدة نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

فوكس نيوز وبلومبيرج: المقاومة مازالت قوية ومسيرات حماس تفوقت على الاحتلال

مدبولى: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

أبو العينين: التكنولوجيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ووجود نقابة للتكنولوجيين يحمي حقوقهم

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

مدير ميناء أسدود الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال السفن بعيدا عن إيلات

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

فيديو

أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ