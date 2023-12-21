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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يدعو إلى عقد مؤتمر عالمي موسع لعلماء العالم الإسلامي

صدى البلد

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى عقد مؤتمرعالمي موسع يجمع علماء العالم الإسلامي في شتى علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم صناعات المستقبل وانشاء مراكز بحثية وكليات متخصصة تواكب التطور الحديث .

 


جاء ذلك خلال كلمته في الحفل المقام على شرف الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الأربعاء، وبحضور لفيف كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.

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وأكد "وكيل مجلس النواب"، ضرورة أن ينخرط العالمان العربي والإسلامي في خيارات التكنولوجيا  والتحول الرقمي كونها تسهم وبقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأننا في عالم متغير يشهد كل يوم مزيد من التطورات التكنولوجية المتسارعة

 

النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب مؤتمرعالمي موسع هداف التنمية المستدامة

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