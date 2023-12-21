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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: القيادة المصرية الحكيمة وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني|صور

صدى البلد

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أحد أهم مكاسب الحرب على غزة منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر الماضي، أنها وضعت القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، وخلقت رأي عام دولي مؤيد للحق الفلسطيني وخاصة بين أوساط الشباب وأحيت القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والإسلامية بعدما راهنت إسرائيل أنه بالإمكان أن تتناسها الشعوب العربية .

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جاء ذلك خلال كلمته في الحفل المقام على شرف الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، أمس الأربعاء، وبحضور لفيف كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية.

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وأعرب وكيل مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بموقف القيادة المصرية الحكيمة في هذه الفترة الحرجة ، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قائدا حكيما فطن للقضية الفلسطينية منذ بدايتها فألهمه الله الحكمة والصواب والبصيرة فوقف سدا منيعا أمام مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني  وبث مزيدا من الروح في القضية الفلسطينية التي لن يسمح بتصفيتها او الالتفاف حولها والحفاظ على  أرض مصر وكل شبر وحبة رمل بسيناء بقدسيتها الدينية والوطنية.

الحرب على غزة وكيل مجلس النواب المجتمع الدولي إسرائيل

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