سيول وظواهر أكبر من النينو |كيف يكون شتاء 2024 على مصر؟

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن اليوم الخميس هو اليوم الأخير في خريف هذا العام ، وغداً الجمعة 22 / 12 / 2023 هو اليوم الأول من فصل الشتاء رسمياً وفلكياً في مصر .

انتهاء فصل الشتاء

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه ينتهي فصل الشتاء فلكيًا ورسمياً يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس القادم من عام 2024، و يستمر الشتاء على مدار 89 يوماً .

وتابع قائلا :"بعد ان سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط اعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية ويعتبر تأثير هذه البحار عالٍ وملحوظ خلال فصل الشتاء واكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن ضمنها مصر" .

توقعات الشتاء المقبل

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أننا نتوقع ان يكون الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير – مارس) ..

وأكد أن زيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية بالإضافة الى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة وقد تتسبب عن سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.

و أردف أنه من المتوقع ان يتميز شتاء هذا العام كما تتوقع نماذج التنبؤات بالتالي:

1- مناخ دافئ جاف نسبياً في النصف الأول من الشتاء (امطار في معظمها خفيفة إلى متوسطة متقطعة )

2- شتاء متقلص قد يتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء ومتوقع ايضاً تشكل صقيع متأخر ( ربيعي ) .



3- هناك فرص لسقوط الأمطار في نصف الشتاء الثاني على مختلف أنحاء الجمهورية وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي...

4- زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد

5- زيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة “الندي” .

طقس اليوم

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأمس، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي، والذي يعمل على تكون غطاء من السحب المختلفة بين العالية والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، متوقعة تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،»، خلال تصريحات تلفزيونية: «نشهد أجواء لطيفة خلال فترات النهار على معظم محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما توجد أجواء معتدلة على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترات النهار».

وتابعت، أن قيم درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، إذ تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أما بعض المناطق في محافظات الصعيد تصل إلى 8 درجات مئوية، وبالتالي أجواء باردة على معظم محافظات الجمهورية