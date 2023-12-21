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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد انخفاض أسعاره.. ما الفرق بين البصل المقور والفتيل؟

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن بداية طرح البصل المقور في الأسواق هو أول محطة في حلحلة أزمة ارتفاع أسعار البصل، لافتا إلى أن بداية انخفاض درجات الحرارة ودخول شهر يناير سيؤدي لصعوبة عمليات تخزين البصل وبالتالي سيطرح المخزنين ما لديهم في الأسواق مما يؤدي لانخفاض أسعار البصل.

وأضاف عبدالرحمن، أن تسمية البصل المقور والبصل الفتيل بهذه الأسماء يرجع لطريقة زراعتهم وليس لأصنافهم، فالبصل المقور هو بصل ينتج من زراعة البصيلات الصغيرة والتي تزرع في اوقات مبكرة في نهاية شهر يوليو وحتي بداية شهر سبتمبر وينتج منه أبصال خضراء يتم تناولها طازجة في أوقات مبكرة، حيث تكون كميات البصل في السوق المحلي قليلة ويقلع هذا البصل في عمر شهر ونصف تقريبا ويستمر في الأرض لمدة شهرين لإنتاج أبصال وتكون مساحات زراعة البصل المقور قليلة بالنسبة لمساحات زراعة البصل الفتيل حيث لا تتعدي مساحات زراعة البصل المقور 30 الف فدان ومتوسط إنتاجه 15 طنا للفدان وهو لا يصلح للتخزين لفترات طويلة.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن البصل الفتيل يزرع من شتلات البصل حيث يحتاج الفدان لنحو 3 قراريط من الشتلة التي تنقل للأرض المستديمة خلال شهور “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”  حسب درجة حرارة  المناخ  والذي يمكث في الأرض مدة من 5 إلى 6 أشهر حتي ينضج ويزرع من البصل الفتيل نحو 200 الف فدان تنتج ما يزبد علي 3 مليون طن.

وأكد أبوصدام أن الأنواع الشهيرة في مصر من البصل تنسب في العادة إلى لون قشرتها حيث ينتشر البصل الأحمر ذو القشرة الحمراء الغامقة ولون لحمها أحمر وهذا النوع يصدر للدول العربية والاتحاد الأوروبي ويمكن تخزينه لـ 7 أشهر.

 
والبصل الأبيض ويمتاز بقشرة بيضاء ولون لحم أبيض ناصع ويمكن تخزينه لـ 8 أشهر ويصلح للتجفيف ويستخدم طازج أما البصل الأصفر الذهبي فهو صنف سبعيني  ولون قشرتها أصفر ذهبي واللحم الداخلي أبيض ويتميز بالنضج المبكر وشكل البصل مبطط وسميك.

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بعد انخفاض أسعاره.. ما الفرق بين البصل المقور والفتيل؟


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