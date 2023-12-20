البصل بـ10 جنيهات خلال أيام.. الزراعة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أكد محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنه تم ضبط 150 ألف طن بصل بـ محافظة الجيزة، وتم ضخ منهم 70 ألف طن بالأسواق، بمعرفة التجار، بإشراف وزارة الزراعة.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، أن هناك 31 ألف طن تم وضعهم تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محاضر لـ التجار المحتكرين.



وكشف أن الرقم السالف ذكرة تم ضبطه في محافظة الجيزة فقط، وأن أزمة البصل تتلخص في احتكار التجار لـ السلع، وأن الدولة تنتج حوالي 3.3 لـ 3.7 مليون طن سنويًا، موضحًأ أن ما تم ضبطه 5% من إنتاج مصر بالعام.



وأوضح أن البصل من السلع التخزينية، التي تتم من شهر 4 لـ شهر 10، لحين ظهور العروة الجديدة المنزرعة، وأن الوزارة ليس لها مشكلة في التخزين، ولكن التخزين بعد ظهور العروة الجديدة يتم تحويل ذلك لـ وزارة التموين، لأن هذا احتكار.



وتابع أن الدولة تصدر البصل في السنوات الماضية، وهناك فائض من البصل يساوي 700 ألف طن، ولكن التجار تخزن لضخ البصل في فترة عدم توافر البصل.



البصل بـ10 جنيهات

وأشار إلي أن البصل انخفض من 40 لـ20 جنيها و18 جنيها، والفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات أكثر، والبصل الصعيدي سيباع بـ10 و15 جنيها.