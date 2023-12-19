ضبط 250 طن بصل مخزنين بغرض الاحتكار والمضاربة بالأسعار في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط عن ضبط ٢٥٠ طن من البصل تم تخزينه واخفاؤه ببالات قش.

وبناء على ما تم رصده ،، تم تحرير محضر بتلك المخالفة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة ٤ أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق

وفى هذا السياق،، شددت " المحافظ " على المتابعة المستمرة للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والتلاعب بالأسعار ، و إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

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