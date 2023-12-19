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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. مستشفى دمياط العام يجري عملية جراحية لاستئصال غضروف قطني

صحه دمياط
صحه دمياط

يجري مستشفى دمياط العام، 6 عمليات أسبوعيا تشمل جميع عمليات المخ والاعصاب أسبوعيا كل يوم ثلاثاء. 

ويأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بدمياط وكلية طب جامعة الأزهر.

وقام مستشفى دمياط العام، اليوم الثلاثاء، بإجراء عملية جراحية لاستئصال غضروف قطني لمريضة تعانى من غضروف قطنى أثر على ثقل وضعف فى حركة الساق اليسرى حيث تم استئصال الغضروف وتسليك جذور الاعصاب للساق اليسرى. 

والفريق الطبي ضم كلا من الدكتور عوض حجاب(استاذ جراحة المخ والاعصاب) والدكتور محمد ايهاب قابيل والدكتور احمد وجيه وطاقم التخدير كلا من الدكتور محمد العقاد (استشارى ورئيس قسم التخدير) والدكتور معاذ الصعيدى.
جاء ذلك وبناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد (وكيل وزارة الصحة بدمياط).

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