تموين دمياط: ضبط 250 طن بصل بغرض الاحتكار بفارسكور

تمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينه وإخفاؤه ببالات قش في أرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.



وذكرت المديرية -في بيان اليوم الثلاثاء- بأنها فحصت شكوى واردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق، وبعدها توجهت إلى محل الشكوى حيث ضبطت 250 طنا من البصل المخفي ببالات قش، مضيفة أنها حررت محضرا بتلك المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي السياق ذاته، شددت المحافظ، الدكتورة منال عوض، على المتابعة المستمرة للتصدي لأية محاولات احتكار للسلع والتلاعب بالأسعار، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.