عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين دمياط: ضبط 250 طن بصل بغرض الاحتكار بفارسكور

بصل
بصل

تمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينه وإخفاؤه ببالات قش في أرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.


وذكرت المديرية -في بيان اليوم الثلاثاء- بأنها فحصت شكوى واردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق، وبعدها توجهت إلى محل الشكوى حيث ضبطت 250 طنا من البصل المخفي ببالات قش، مضيفة أنها حررت محضرا بتلك المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي السياق ذاته، شددت المحافظ، الدكتورة منال عوض، على المتابعة المستمرة للتصدي لأية محاولات احتكار للسلع والتلاعب بالأسعار، وإحكام الرقابة على تلك المنظومة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

ترشيحاتنا

نتنياهو يلتقى مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب

حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره خلال اشتباكات اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي

هلال: مصر تبدأ عصر الجمهورية الجديدة بعد خطاب الرئيس السيسي أمس

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر لحلم الجمهورية الجديدة

تغير مسار الحرب.. زيلينسكي يكشف عواقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

قصفوا الدار واحنا فيها.. قصة صورة من غزة أبكت الملايين

فوائد خارقة لشعرك من الروزماري

فيديو

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ