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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

البصل
البصل

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، كما ضخت الوزارة، كميات كبيرة من منتجات البصل وطرح الكيلو بسعر 20 جنيهًا، بجانب طرح منتجات الفاكهة بفروع الشركات التابعة للوزارة.

البصل 

كيلو البصل وصل 20 جنيهًا

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد المنافذ بمنتجات الخضراوات والفاكهة يوميا ،حيث تتابع الوزارة معدلات الضخ خاصة البصل في إطار الحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع، كما طرحت الوزارة الطماطم بسعر 10 جنيهات والبصل بسعر 20 جنيها والليمون بسعر 16 جنيها.

احتكار البصل

وأعلنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط عن ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينها واخفاؤها ببالات قش.

وبناء على ما تم رصده، تم تحرير محضر بتلك المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.

الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إنه هناك حالة من المتناقضات في حالة البصل، فالبرغم من وجود إنتاج وافر من البصل وصل ما بين 3.4 إلى 3.5 مليون طن، يقضي الاستهلاك التصنيع والتصدير، حدث ارتفاع مفاجئ في أسعار البصل بالسوق المحلي، وبالتالي من الواضح وجود أمور غير منطقية في الموضوع.

البصل 

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مع زيادة أسعار البصل بطريقة غير طبيعية بدأت الدولة في التحري عن الموضوع، ومتابعة مخازن المحصول فيما يسمى بـ"مفارش" البصل، وهي عبارة عن مساحات تُسْتَقْطَع من الأراضي يخزن فيها البصل تحت أسفل قش الأرز، ويمكن أن يخزن أسفلها لعدة أشهر.

وأشار إلى أنه عند زيادة الأسعار وبحث الأمر على الأرض، فوجئت الوزارة بوجود مئات الآلاف من الأطنان مخزنة بغرض الاحتكار من بعض التجار في 3 أو 4 محافظات، وبالتالي هذا ما حدث المشكلة الكبيرة في السوق، وأصبح البصل حالة وليس مجرد محصول.

ولفت إلى أن الوزارة أجرت حملات تفتيشية لكل مفارش البصل الموجودة، ونُبِّه لأصحاب هذه المفارش بطرح وضخ هذه الكميات في الأسواق، وبدأت أسعار البصل الجملة للانخفاض لـ 7 و8 جنيهات مقارنة منذ 4 أيام، منوها أن أسعار المستهلك ليست أسعار الجملة ولكنها أسعار التجزئة مضاف إليها هوامش تسويقية كبيرة.

البصل كيلو البصل وصل 20 جنيه احتكار البصل الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية وزير الزراعة

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