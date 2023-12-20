اخبار مصر 24ساعة| مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي بعد فشل مفاوضات سد النهضة

اخبار مصر ...وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي.. انتهاء اجتماعات مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أديس أبابا انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر .

مصر تحذر إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد حقها في الدفاع عن أمنها المائي

انتهت أعمال مفاوضات الاجتماع الرابع حو ملء سد النهضة وتشغيله، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر فى أديس أبابا، طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.

انتهاء المفاوضات بالفشل|إثيوبيا تخطط لسد جديد بعد النهضة

أعلنت وزارة الرى عن انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 اشهر بلا جدوى.

انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان

انتهى اليوم الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

حقيقة القضاء على سلالات دواجن مصرية نادرة لعدم توافر الأعلاف

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء العراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، الذي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص العراق على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، لما فيه الخير للشعبين الشقيقين وللأمة العربية.

حكم قضائي يوقف عمومية المحامين المقرر انعقادها غدا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف إجراء اجتماع الجمعية العمومية للمحامين المقرر لها غدا الأربعاء.

مسيرة رئيس وإنجازات وطن .. السيسي يقود مصر لحلم الجمهورية الجديدة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%؛ كما أوضحت الهيئة إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي جرت في مصر حيث شارك 44 مليون و777 ألف و668 ناخبا في الداخل والخارج بنسبة مشاركة 66.8% .

التصدير ليس السبب.. مسئول حكومى يكشف المستور فى أزمة البصل

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن هناك 4 محاور أسياسية يجب التأكيد عليها فى أزمة البصل الراهنة ، الاولى التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين .

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب "نيكولاوس ديندياس" وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

شباب الصحفيين عن لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة: مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية 2024 حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى و عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يؤسس لمرحلة جديدة من الإنفتاح السياسي على كل التوجهات وبداية قوية للانطلاق بآفاق واسعة إلي الجمهورية الجديدة.

حزب حقوق الإنسان: استقبال السيسي للمرشحين المنافسين يضع مصر بمقدمة الدول الديموقراطية

قال رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المستشار جمال التهامي إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمرشحين المنافسين له في الانتخابات الرئاسية يدل على أنه يفتخر بما حققه الشعب المصري من إنجازات، ويضع مصر في مقدمة دول العالم التي تمارس الديمقراطية، موضحا أن الحياة الديموقراطية في مصر تسير على خطاها الصحيح.

الصحة: توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا بجميع فروع «فاكسيرا»

قالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

رغم الفيتو الأمريكي|العالم يضغط على إسرائيل.. هل يقر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؟

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 73، وشهدت الأيام الماضية تحولًا كبيرًا في المواقف الغربية تجاه الحرب، ففي الوقت الذي دعا وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا لـ"وقف دائم لإطلاق النار"، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية بالتوصل إلى هدنة "فورية ودائمة" لتجنب تداعيات كارثية للقطاع المُحاصر منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "القدير" والتى تعد الثالثة من أصل أربعة فرقاطات من طراز MEKO-A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القدير" .