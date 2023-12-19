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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة القضاء على سلالات دواجن مصرية نادرة لعدم توافر الأعلاف

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما  تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، مُشددةً على التزام معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية، ومن ضمنها سلالات الدواجن النادرة، موضحةً أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد، حيث يقوم المعهد بإجراء تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثياً وإنتاجياً، ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي، مع وضع كل سلالة في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.


في سياق متصل، يتم توفير كافة وسائل الرعاية لهذه القطعان البحثية من أعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة، خاصة وأن هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي، ولتقليل تكلفة إنتاج الدواجن والبيض.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 
 
 

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