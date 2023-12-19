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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التصدير ليس السبب.. مسئول حكومى يكشف المستور فى أزمة البصل

صدى البلد

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن هناك 4 محاور أسياسية يجب التأكيد عليها فى أزمة البصل الراهنة ، الاولى التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين .

ليس لدينا أزمة


وأضاف “ إبراهيم” ، خلال تصريحات له، أنه ليس لدينا أزمة في انتاج البصل فمصر من أفضل 5 دول في العالم في انتاج البصل والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلى ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.

وأشار “مستشار وزير الزراعة” إلى أن ثالث محور يكمن فى أن مساحة زراعة البصل هذا العام لم تقل كثيرا عن الاعوام السابقة وبالتالي نفس كمية الانتاج تقريبا متقاربة وليس فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل .

وتابع قائلا : "رابعا الصادرات ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل لأن صادرتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي وذلك نتيجة قرار الحكومة في ستمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى ، فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضى 2022" .

ولفت إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو الذي وجه بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات وهو الذي تواصل مع الاجهزة المعنية للمشاركة في هذه الحملات، كما وجه بحصر كافة مفارش البصل على مستوى الجمهورية ومراجعة تراخيصها وتحرير محاضر للمخالفين فورا 
مع التأكيد أيضا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية .

حيث قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية.

 ووجدت الحملات كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الاسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمسألة القانونية.

وفي سياق متصل، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق .

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