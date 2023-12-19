الزراعة: محتكرو البصل اشتروا الكيلو بـ 3 جنيهات وباعوه بـ40

كشف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة عن أزمة البصل، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نتنج جميع أنواع البصل.



وأضاف محمود عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنتاج الدولة من محصول البصل ٣.٧ مليون طن ونحتاج ما يقرب من ٢ مليون طن ويكون لدينا فائض بعد التصدير يقدر بمليون طن من البصل.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، أن بعض التجار اشتروا البصل بـ ٣ جنيهات من المزارعين بحد أقصى ٥ جنيهات للكيلو الواحد، وبعد ذلك يخزنون البصل بهدف احتكار السلعة ويرتفع السعر وبالفعل ارتفع السعر إلى ٤٠ جنيها للكيلو الواحد.