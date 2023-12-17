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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آلاف الأطنان تحت القش.. مفاجآت جديدة فى حملات التفتيش على البصل

صدى البلد

التجار احتكروا آلاف الأطنان من البصل.. هذا ما وجده بعض المسئولين بوزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك أثناء حملاتهم التفتيشية، اليوم الأحد، ما دفعهم إلي تحرير محاضر لهؤلاء التجار ، وتهديدهم بضرورة إتاحة هذا البصل بالأسواق خلال 10 أيام .
 

حملات تفتيشية 

 

وفى هذا الصدد أكد الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة، أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة القيام بحملات تفتيشية مكثفة على التجار بالمحافظات لضبط محتكري البصل، موضحًا أن الحملات أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة من البصل لكن بعض التجار حاجبينه عن التداول .
 

وأوضح "السباعي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أن الهدف من الحملات التفتيشية المفاجأة هو إتاحة البصل بالأسواق أمام المواطنين،  مؤكدًا أنه تم المرور اليوم على مركزين بمحافظة الجيزة " إمبابة ومنشأة القناطر " وهما أكبر مركزين لتخزين البصل ، و تم ضبط 31 ألف طن  .

 

تعطيش السوق 

 

وأشار مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة إلى أن التجار تخزن البصل تحت القش لمدة من 5 لـ 6 أشهر،  وهذا البصل تم حصاده فى شهر أبريل لذا كان من المفترض أن يظهر بالأسواق فى شهر أكتوبر الماضى وهذا مالم يحدث هذا العام لذا تم تعطيش السوق .
 

ولفت إلى أن أنه تم رصد 180 فدان مستغل لتشوين البصل وسط المنازل، لافتًا إلى أن هذه القرى تشتري المحصول من المحافظات الأخرى وتبدأ في تخزينه ، مضيفًا أن التجار حجبت أكثر من 50% من احتياجات السوق للبصل .
 

وقال الدكتور ممدوح السباعي إن مصر تزرع 250 ألف فدان تنتج 3.3 مليون طن، استهلاك مصر منها 2.5 مليون طن والفائض يتم تصديره إلى الخارج ، متسألا: "إحنا وقفنا التصدير من شهر سبتمبر لماذا لم تنخفض الأسعار حتى الآن ".


وأكمل : "التجار اللى احتكرت البصل ضروا نفسهم لأن البصل زرع  وضروا المواطن أيضا " ، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة لإتاحة أكبر كمية بصل في الأسواق ". 
 

وتابع قائلا:" تم التنبيه على التجار اليوم بأن البصل إذا لم ينزل بالأسواق خلال 10 أيام هنصادره فبالتالي يبيع التجار البصل وكلما زاد المعروض قل السعر" .

كما كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، مصير آلاف الأطنان من البصل التي ضبطت في حملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل في 3 محافظات؛ الجيزة والدقهلية والغربية.
 

طرحها بالأسواق

 

وقال «فهيم» خلال تصريحات تليفزيونية، إن كميات البصل المضبوطة سيتم طرحها في الأسواق، عبر قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف: «هيتم طرح هذه الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، محدش يخترع، ولا هيبقى بالعافية، كله هيتم بالقانون اللي موجود في البلد اللي بيحكم».

وتابع: «مفيش مصادرة للكميات، لأن في النهاية دي أموال ناس، هيتم طرح هذه الكميات في الأسواق لمعادلة واستقرار الأسعار».

 

العرض والطلب 

كما أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن البصل مثل أي محصول معرض ليكون تحت آلية العرض والطلب، ويزرع في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر زراعته والحصاد حتى شهر مايو، وهناك فجوة بينهم من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج.

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