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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق مهم من الزراعة لازمة البصل.. تفاصيل

البصل
البصل

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أخر تطورات أزمة البصل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تحرص على إتاحة البصل للمواطن المصري في الفترة المقبلة، لضرب الممارسات الاحتكارية وتخفيض الأسعار.

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وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن بعض الأفراد يمارسون الممارسة الاحتكارية للبصل في مصر، من خلال تخزين المحصول وهذا ما يؤدي إلى رفع الأسعار في الأسواق.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، الى أن وزارة الزراعة تراقب كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر الهام.




 

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