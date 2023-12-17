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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكشف عن مئات الآلاف من الأطنان..الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل

البصل
البصل

قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول معرض تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.

وأضاف “محمد فهيم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة “الحياة”، هناك فجوة بداية من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين.

واسترسل: التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيرا إلى أن مساحة البصل تتراوح من 240 إلى 250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا.

 وأوضح جزء كبير منهم يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي، متابعا: هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة النزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية.

واكمل: المفاجأة هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق.

البصل الزراعة محمد فهيم مستشار وزير الزراعة مفارش البصل اخبار التوك شو

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