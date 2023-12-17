الزراعة توضح أسباب ارتفاع سعر البصل

قال الدكتور ممدوح السباعي، مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، إن هناك لجنة من قبل وزارة الزراعة قامت بالنزول إلى منطقة كرداسة وإمبابة ومنشية القناطر ، وهذا الاماكن هي الأكبر لتخزين البصل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 31 ألف طن لدى 31 تاجر، مشيرًا إلى أن هؤلاء التجار يقومون بشراء البصل من الفلاحين من 8 لـ10 جنيهات، ويقومون بحجب هذه السلع عن المواطن لرفع الأسعار.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن ازمة البصل ليست مشكلة إنتاج، فمصر تنتج ما يقرب من 3 مليون طن بصل، والاحتياجات تقدر بـ2.5 مليون طن ، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتصدير هذا العام أكثر من 400 ألف طن ، وعند ارتفاع سعر البصل، قامت الدولة بوقف تصدير البصل، ورغم ذلك السعر لم ينزل.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بإعداد محاضر للمخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة طرح هذا البصل في السوق، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تصادر البصل، لأن هذا الامر مقرون بقرار من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك ما لا يقل عن 150 ألف طن في كرداسة ومنشية القناطر فقط محجوبين عن التداول.

