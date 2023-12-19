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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

البصل
البصل

كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية للبساتين بوزارة الزراعة، عن موعد انخفاض سعر البصل في السوق المصرية، وذلك عقب ارتفاعه لأكثر من 40 جنيهًا للكيلو الواحد خلال الأيام الماضية.

البصل 

موعد انخفاض البصل

وقال عطا، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، مساء الأحد، إن سعر البصل سينخفض إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو الواحد خلال أسبوع إلى أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن سعر البصل اليوم وصل لـ32 جنيهًا للمستهلك.

سبب انخفاض سعر البصل المتوقع

وعزا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، حدوث هذا التراجع المتوقع في أسعار البصل إلى عاملين؛ الأول وهو بدء حصاد محصول البصل المنزع في شهر أغسطس الماضي بالصعيد.

وأوضح أن العامل الثاني يتعلق بالحملات التفتيشية التي تقودها وزارة الزراعة على مفارش البصل، والتي أسفرت عن ضبط آلاف من أطنان البصل المخزون لدى التجار.

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حملات تفتيشية على مفارش البصل

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية، مع القيام بحصر أعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

البصل 

حيِل ومفاجآت بحملات التفتيش عن البصل

وقال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول، معرض ليكون تحت آلية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن البصل يزرع في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر، والحصاد حتى شهر مايو، لافتا إلى أن هناك فجوة بينها من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، أن التجار هم من يخزنون البصل، مشيرًا إلى أن مساحة البصل المنزرعة في مصر تقترب من 240 إلى 250 ألف فدان، لتنتج ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون طن سنويا، وجزء كبير من المحصول يذهب للاستهلاك المحلي والجزء الآخر يتم تصديره، لافتًا إلى أن صادرات البصل هذا العام أقل من العام الماضي.

وشدد على أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة بالنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، متابعًا: “المفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان تم إخفاؤها تحت القش”.

وأكد مستشار وزير الزراعة، أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات في الأسواق لمعادلة واستقرار الأسواق، مع الالتزام بقانون منع الممارسات الاحتكارية.

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