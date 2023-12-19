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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة الداخلية.. إجراء حكومي جديد لضبط أسعار البصل بالأسواق| تفاصيل

صدى البلد

قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية.

 
حيث وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الاسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمسألة القانونية.


وفي سياق متصل قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق .

 

يأتي ذلك في إطار متابعة توجيهات د .مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

 
وفي إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.


وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا.

 
هذا وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.

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