غارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

شنت القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الثالث لانهيار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً على المناطق الشرقية لخان يونس، جنوب قطاع غزة، كما شن قصف مدفعي إسرائيلي الآن على محيط دير البلح.

وتابعوا أن نتنياهو وغالانت، قالا إن إسرائيل مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة، لكنهما شددا على الرغبة في حدوث تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر الموقع أيضاً أن أموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين يعملون على التوصل لهذا الحل الدبلوماسي، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.