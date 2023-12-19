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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تكشف عن مشروع محو الأمية وأهدافه.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن الندوة تقام اليوم الثلاثاء، الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات.

وفي إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية ( فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

تم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز.

وقد أسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول  ، اما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض و  بالمركز الثالث  حسام كارم الطالب بكلية الهندسة  اما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس  من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ الف جنيه.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة  من الدكتور منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامي باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس مشروع محو الامية التنمية المستدامة لمصر 2030 رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات

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