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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الفريق أشرف عطوة
الفريق أشرف عطوة وقادة القوات البحرية

قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على الفرقاطة "القدير" والتى تعد الثالثة من أصل أربعة فرقاطات من طراز  MEKO-A200  تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكرى المصرى بألمانيا وعدد من ممثلى الشركة الألمانية "TKMS" المصنعة للفرقاطة "القدير" .

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة القدير

قائد القوات البحرية

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القوات البحرية الألمانية وشركة "TKMS" الألمانية ، مشيراً إلى الجهد الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة التحديث والتطوير للأسطول البحرى والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة.

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة القدير

القوات البحرية

وتعد الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية وتهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءاً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة القدير
القوات البحرية قائد القوات البحرية البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة الفرقاطة القدير

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