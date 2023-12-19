وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ب "نيكولاوس ديندياس" وزير الدفاع الوطنى بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

العلاقات العسكرية المصرية اليونانية

تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائى فى العديد من المجالات ، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكرى بين الجانبين وإستشراف أفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وزير الدفاع اليوناني

وأعرب وزير الدفاع اليونانى عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية ، مؤكداً فى هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكرى والأمنى بين البلدين .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى لدولة اليونان بالقاهرة.

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