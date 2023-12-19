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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين عن لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة: مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية 2024 حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى و عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يؤسس لمرحلة جديدة من الإنفتاح السياسي على كل التوجهات وبداية قوية للانطلاق بآفاق واسعة إلي الجمهورية الجديدة.


و قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان اليوم الثلاثاء: حرص الرئيس السيسي عقب الفوز في الانتخابات الرئاسية على الاستماع الى رؤي المرشحين في المرحلة المقبلة يؤكد من جديد على إيمان الرئيس السيسي بأهمية التعبير والحوار النابع من الرسائل الوطنية بتجسيد أسمي مقومات الحرية والرأي الاخر  
اضاف طواله: إن مصر في دولة 30يونيو الجديدة تشهد انفتاح كبير وغير مسبوق في حجم الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمفهوم شامل يعبر بكل صدق واخلاص عن تطبيق أقصى درجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .


وأشار رئيس الجبهة إلي إن المطلوب في هذه المرحلة أن تتضافر كل الجهود والمساعي من كل الأطياف مع القيادة السياسية الحكيمة في ظل التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية والتي تقف على أرض صلبة قويةمن أجل الوصول إلى الهدف المنشود الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

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