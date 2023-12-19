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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضر والفاكهة: أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات

صدى البلد

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن الشعبة أخطرت الجهات المعنية منذ شهر مارس الماضي بوجود بعض الأساليب الخاطئة تمارس داخل الأراضي الزراعية بشأن محصول البصل.

وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه الممارسات تتمثل في وجود بعض الوسطاء وكبار المنتجين والمصدرين أحدثوا تعطيش للسوق وطرحوا كميات ضئيلة داخل الأسواق التي يُتَدَاوَل عليها بشكل يومي، وبالتالي لابد من إعادة النظر في عملية تنظيم الحالة التصديرية للمنتجات الزراعية.

ولفت “النجيب”، أن هناك قلة قليلة من الوسطاء الذين يسيئون إلى كل تجار مصر الشرقاء، ولابد من الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وهناك نتائج إيجابية ستظهر على أرض الواقع قريبا للتحرك من خلال حملات التفتيش على محصول البصل.

انخفاض بأسعار البصل

وأشار إلى أن أسعار البصل تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

شعبة الخضار والفاكهة البصل الأراضى الزراعية أسعار البصل وزارة الزراعة

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