بعد حادث قنا.. وزيرة التضامن تناشد السائقين بتوخي الحذر على الطريق

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود نحو مساعدة أهالي، حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا، الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وقدمت الوزيرة - بحسب بيان - التعازى لأسر المتوفين ووجهت بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وناشدت القباج السائقين بتروي السلامة على الطريق والتعامل بحرص خاصة في ظل الشبورة المائية في فصل الشتاء لمنع وقوع وتكرار مثل تلك الحوادث على الطرق.

وكان محافظ قنا أشرف الداودي، زار مصابي الحادث، والذين تم نقلهم لمستشفى قنا الجامعي لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات العاجلة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى. والتقى المحافظ أسر المتوفين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأوضح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة البلاغ قام مرفق إسعاف قنا بالدفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم، مشيرا إلى أنه تم حصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة .

50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

وأضاف عبد الباقي أن محافظ قنا وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وفقا للاجراءات القانونية.