اخبار مصر| انفراجة في أزمة السكر.. والصحة العالمية تحسم الجدل حول متحور كورونا الجديد

اخبار مصر ... .قالت منظمة الصحة العالمية ـ إنه نظرًا لسرعة انتشار متحور كورونا الجديد “ كوفيد-19 ” JN.1، فإن المنظمة تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

متحور كورونا الجديد .. الصحة العالمية توضح كيفية تجنب الإصابة ومدى خطورته

قالت منظمة الصحة العالمية ـ إنه نظرًا لسرعة انتشار متحور كورونا الجديد “ كوفيد-19 ” JN.1، فإن المنظمة تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصلٌ مثيرٌ للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86 . وكان هذا المتحور قد صُنِّفَ سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86.

الحكومة: انفراجة في أزمة السكر.. وضخ 245 ألف طن في الأسواق

قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.

قرار مهم من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.

الحكومة: تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية للتخلي عن "الليبور" كسعر فائدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي، واستبداله بالسوفر SOFR"، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

الحكومة: إرجاء تطبيق زيادة الـ15% المقررة على مقابل الانتفاع بالمناطق الحرة

وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات المؤهلة للتعاقدات الحكومية وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وزير الكهرباء: تركيب 3 ملايين عداد كودي بدلا من سرقة التيار

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

طروحات جديدة.. خطة عاجلة من الحكومة لجذب مليارات الدولارات |تفاصيل

تعمل الحكومة المصرية في عدة اتجاهات لتوفير السيولة الدولارية، وتبنت خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.

خبير يكشف تفاصيل جفاف الممر الأوسط مع استمرار فتح بوابتي التصريف

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيان بشأن نتائج الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، والذي أكد على حق مصر التام في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الحيوية.

البابا تواضروس: الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة واسعة وحضورا حضاريا للشعب المصرى

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يشكر الله على تمام واكتمال الانتخابات الرئاسية التي تمت خلال الأيام الماضية بهذه الصورة الجميلة، مضيفا أن هذه الانتخابات شهدت مشاركة واسعة وحضورا حضاريا للشعب المصرى بكل فئاته شباب ورجال ونساء وذوى الهمم في كل مناطق مصر بدون استثناء بمسلميه ومسيحيه بهذه الصورة التى ظهر بها هذا العرس الانتخابى.

في اتصال هاتفي.. ميقاتي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على فوزه بفترة رئاسية جديدة، مشدداً على حرص لبنان على توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

نحس "النهضة" يطارد نهر النيل.. 12 عاما من الجدل والتفاوض دون حل

على مدار 12 عامًا من الزمن، فرضت قضية سد النهضة نفسها وسط تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا التي وضعت حجر أساس سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، بدلا من 14 مليارًا كانت مقررة في السابق، وواصلت البناء حتى أنهت الملء الرابع بكمية تقدر بنحو 41 مليار متر مكعب، في خطوات أحادية أكدت مصر أن استمرارها يشكل "خطرًا وجوديًا".

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات

يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات والمستحقين، عن تفاصيل الزيادة الجديدة، وقيمة القبض بعد أضافة الزيادة الجديدة خلال عام 2024 وفي السطور التالية نوضح التفاصيل .

أردوغان يهنئ السيسي بالرئاسة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الكهرباء: لو منعت الكشاف هنرفع العداد

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أن من حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك.

وصول طائرة روسية تحمل 18 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة

أعلنت سفارة روسيا بالقاهرة، عن وصول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، محملة بـ18 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش؛ تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل يعتبر وسيلة للهروب من المسؤلية وشماعة لتعليق الأخطاء ، لافتا إلى أن تجار البصل بيشتروا البصل كل عام ويخزنوه ويبيعوا منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.

مدبولي: حققنا 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من 14 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على التخارج من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص، مشيرا الي ان الظروف الاقتصادية لها تداعيات كبيرة على اقتصادات العالم اجمع، لذلك قمنا بزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" وشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

الأفضل في العالم.. تفاصيل توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية .. صور

ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة".

هشام طلعت مصطفى : ضخ 150 مليون جنيه لرفع كفاءة 7 فنادق

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة طلعت مصطفى القابضة ان توقيع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة للاستحواذ علي ٣٩٪؜ من ٧ فنادق تاريخية صفقة مهمة جدا لشركة حيث ان شركته ستصل الى ١٥ فندقا.

الحكومة تحقق 5.6 مليار دولار بالتخارج من 14 شركة في برنامج الطروحات

قال الدكتور مصطفى مدبولي : يعتبر هذا المؤتمر هو اللقاء الثاني الذي يجمعنا بوسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات، مضيفا أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

رئيس الوزراء يشرح فوائد برنامج الطروحات وعوائده على الدولة والمواطن

عَقَبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.