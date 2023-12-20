خبير يكشف تفاصيل جفاف الممر الأوسط مع استمرار فتح بوابتي التصريف

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيان بشأن نتائج الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، والذي أكد على حق مصر التام في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الحيوية.

وأرسلت القيادة السياسية المصرية رسالة مفادها أن الوقت قد حان بالفعل لاتخاذ ما يلزم من خطوات لردع أي محاولات للمساس بالأمن المائي المصري.

وقد استنفذت مصر كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية دون جدوى بسبب تعنت وإصرار إثيوبيا على تجاهل القانون الدولي ومصالح دولتي المصب، و فشل المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا يمنح مصر الحق الكامل في الدفاع عن أمنها المائي المهدد، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أوضح الدكتور عباس شراقي أن المياه انحسرت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الجارى مع استمرار فتح بوابتى التصريف، ومن المتوقع غلق إحدى البوابتين قريبا.

ولفت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مخزون البحيرة قد انحسر عن 41 مليار م3 فى حال استمرار فتح البوابتين، وفى جميع الأحوال نقص البحيرة سوف يتم تعويضه من أمطار شهر يوليو القادم على أن يكون التخزين الخامس غالبا من أمطار أغسطس ونصف سبتمبر كما حدث تقريبا العام الماضى.