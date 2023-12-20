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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء: لو منعت الكشاف هنرفع العداد

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أن من حق وزارة الكهرباء رفع عداد الكهرباء عن المشترك فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك.

 

وأوضح  الجهاز  انه يتم فى البداية  إخطار صاحب العداد  بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

كما  نشر  الجهاز  أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بعد السداد يتم التصالح و تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع ، وليس العداد الأصلي وذلك طبقا لخطة الوزارة بتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع .

وكان  وزير  الكهرباء والطاقة المتجددة،  ذكر فى تصريح سابق إنه سيتم تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع فى خلال خمس سنوات سابق ، مشيرا إن عدد المشتركين فى الكهرباء  وصل الى   39 مليونا، منهم 14 مليون عداد مسبق الدفع،  وحوالى 3 مليون عداد كودى ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العدادات مسبقة الدفع سنويا في إطار التحول نحو العدادات مسبوقة الدفع.

طريقة تحويل العداد التقليدي لمسبوق الدفع

-التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد

تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة .

- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )

 

مميزات عداد الكهرباء مسبق الدفع

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

- لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء.

- يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، .

- عداد الكهرباء  مسبوق الدفع لا يسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط..

- يوجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.

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